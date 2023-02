L'Allemand Marcel Siem remporte l'Open d'Inde de golf, huit ans après son dernier succès

Avec une dernière carte de 68 (cinq birdies pour un bogey), quatre sous la par, Siem a dépassé son compatriote Yannik Paul, toujours leader la veille et qui a dû se contenter d'un dernier parcours bouclé en 70 coups (avec deux birdies et un sans-faute pourtant). Il échoue à un coup de Siem. Le Néerlandais Joost Luiten termine 3e à deux coups. Avec un total de 274 coups, Marcel Siem, 42 ans, ajoute une 5e victoire à son palmarès sur le circuit de l'European Tour, mais il aura dû attendre plus de huit ans pour fêter ce nouveau succès. Sa dernière victoire remonte en effet à 2014 sur le circuit (le BMW Masterfs en novembre à Shanghai), même s'il a remporté entre temps Le Vaudreuil Golf Challenge en 2021, mais c'était sur le circuit de l'European Challenge Tour, un moindre niveau. Siem avait dû repasser par la Qualifying School en novembre pour gagner sa carte pour le DP World Tour. Yannik Paul espérait lui un deuxième sacre sur le DP World Tour après sa victoire à l'Open de Majorque l'année dernière. - Classement final après le 4e tour (par 72): 1. Marcel Siem (All) 274=69-70-67-68 -14 2. Yannik Paul (All) 275=65-69-71-70 3. Joost Luiten (P-B) 276=70-70-68 4. Jorge Campillo (Esp) 280=73-71-67-69 . Kazuki Higa (Jap) 280=75-66-71-68 (Belga)