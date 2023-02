Les Belges à l'étranger - Johan Bakayoko s'illustre avec deux passes décisives dans la victoire du PSV contre Twente

Fabio Silva, qui avait évolué pendant la première moitié de la saison à Anderlecht, a ouvert la marque en début de rencontre pour le PSV, sur un service de Johan Bakayoko (9e). L'égalisation de Twente est arrivée peu après le repos (48e), mais De Jong a redonné l'avantage au PSV sur une nouvelle passe décisive du Diablotin (57e). Le jeune ailier belge a ensuite cédé sa place à Van Aanholt (63e), avant que Xavi Simons n'enfonce le clou avec un dernier but pour Eindhoven (74e). Le PSV se maintient dans la course au titre et à la Ligue des Champions. Le club est 4e avec 46 points, à 6 longueurs de la tête, et 6 points devant son adversaire du jour, Twente, qui est 5e. (Belga)