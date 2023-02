Les Belges à l'étranger - Milan domine Atalanta 2-0 , Ibrahimovic maakt comeback

Une frappe de Théo Hernandez (25e), qui est entrée dans le but via le poteau et le gardien de l'Atalanta Juan Musso, et un but en fin de match de Junior Messias (86e) ont suffi aux Rossoneri pour s'assurer les trois points. Le match a été l'occasion de voir le retour en compétition de Zlatan Ibrahimovic après une grave blessure au genou gauche. Le Suédois de 41 ans est entré en jeu à un quart d'heure de la fin, effectuant ses premières minutes depuis mai dernier. Charles De Ketelaere a également eu droit à un quart d'heure de jeu. Alexis Saelemaekers est entré à la place du buteur Messias lors de la dernière minute. Divock Origi et Aster Vranckx sont restés sur le banc. (Belga)