Ligue 1: à Nice, la renaissance d'Aaron Ramsey

"J'avais besoin de faire +reset+": après un Mondial raté, une période de doute où il est resté au Royaume Uni et une pause qui l'a revigoré, le Gallois Aaron Ramsey est en train de renaître au sein d'une équipe niçoise en forme.

A Monaco dimanche (17h05), Didier Digard donnera une fois de plus les clés du jeu offensif de Nice à Ramsey, son chef d'orchestre.

"Je m'appuie beaucoup sur lui parce qu'il a un +QI foot+ très élevé, explique l'entraîneur de 36 ans. Il analyse, comprend et met vite les choses en pratique."

"Je joue depuis longtemps, je comprends le jeu, reconnaît Ramsey. Maintenant, c'est à moi d'expliquer aux plus jeunes certaines situations pour qu'ils atteignent leur meilleur. Le dialogue est constant pour s'entraider et aller vers un objectif commun."

Ce dialogue, l'ex-joueur d'Arsenal ne l'avait jamais vraiment établi avec Lucien Favre, l'ancien entraîneur des Aiglons. Le Suisse disait mi-décembre qu'il n'avait "pas le temps" de s'occuper de Ramsey, alors reclus en famille après l'élimination du pays de Galles au Qatar.

Ramsey s'interrogeait alors sur la suite à donner à sa carrière, malgré le soutien de son compatriote Dave Brailsford, patron d'Ineos sport, et du directeur sportif niçois Florent Ghisolfi.

- "Football important, pas prioritaire" -

Après l'élimination galloise dès la phase de poules du Mondial le 28 novembre à la suite d'une lourde défaite (3-0) contre l'Angleterre, Ramsey, 32 ans, s'était octroyé plus d'un mois de repos, auprès de sa femme et de ses enfants, qui ne l'ont pas accompagné vivre à Nice.

Ce n'est que début janvier qu'il a fini par revenir à Nice, sans que ses coéquipiers ne lui fassent de reproche.

"Il était essentiel pour moi de retrouver ma famille, précise-t-il. Le club a été fantastique avec moi. On a continuellement gardé le contact, avec Dave (Brailsford, ndlr), les préparateurs physiques, le directeur sportif. J'avais besoin de cette période pour +faire reset+ et revenir dans les meilleures dispositions pour aider l'équipe."

Favre rapidement évincé, le dialogue est devenu fluide avec Digard. Les deux hommes s'estiment et le disent.

"On parle beaucoup, précise Digard. Avec Aaron, peut-être plus qu'avec d'autres. Pour moi, le football est très important mais pas prioritaire (...). Je pense avoir vécu assez de choses pour comprendre que, dans ma vie, le football ne doit pas passer avant des choses vraiment primordiales."

Épanoui, il le rend dans le jeu. "Il a trouvé un certain équilibre, ça se ressent sur terrain où il est performant, avec un gros volume, une justesse technique comme il s'en fait peu en L1", estime Digard.

- "Je joue bien" -

"En 2023, des choses ont changé, relance le Britannique. Ce nouveau staff est génial, le nouvel entraîneur effectue un travail fantastique. On évolue avec des idées différentes. L'équipe réagit très bien à ce qui est demandé. On joue un bon football."

Et Ramsey se sent "en confiance". "Je joue bien, remarque-t-il. J'arrive à un moment où progresser n'est pas facile. Mais tant que je me sentirai en forme physiquement, j'essaierai d'atteindre mon meilleur niveau."

Ramsey a tellement été revigoré par sa coupure que, contrairement à Gareth Bale ou Joe Allen, "deux immenses pertes", il ne quittera pas la sélection galloise.

"La Coupe du monde a été une énorme déception, reconnaît-il. A titre personnel, surtout. Mais elle est derrière nous et on peut être fier du travail accompli. Désormais, on regarde devant. On vise la qualification pour l'Euro, avec beaucoup de jeunes très ambitieux."

Auparavant, c'est à Monaco, dimanche, qu'il voudra poursuivre sa renaissance sportive au cours d'un derby dont il connait l'importance.

"On a obtenu de très bons résultats contre certaines des meilleures équipes du championnat, souligne-t-il. Maintenant, il s'agit de garder une constance à haut-niveau. Il est important de continuer à vouloir plus. On est très impatient de voir où cela nous portera en France et en Europe."

Ensuite seulement, il sera temps de se poser autour d'une table, en famille, puis avec sa direction, pour évoquer quel futur donner à sa collaboration avec Nice.