Ligue 1 - Messi inscrit son 700e but en club, Mbappé son 200e avec le PSG vainqueur 0-3 à l'OM

Auteur d'un doublé dansce même match au stade Vélodrome, Kylian Mbappé a atteint la barre des 200 buts avec le PSG, égalant le record de l'Uruguayen Edinson Cavani. Buteur à la 25e minute puis à la 55e minute, Mbappé égale la marque de Cavani en seulement cinq saisons et demie à Paris. L'Uruguayen avait évolué pendant sept saisons au sein du club de la capitale française pour atteindre ce total. Après cette victoire le PSG creuse l'écart et possède 60 points, 8 d'avance sur l'OM (52) après cette 25 journée. Monaco, 3e, et Lens, 4e, pointent à dix longueurs avec 50 points. (Belga)