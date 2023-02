L'Italienne Sofia Goggia s'ajuge la descente féminine à Crans-Montana

Impériale en début de saison mais éliminée aux Mondiaux il y a deux semaines, puis partie dans les filets lors de l'unique entraînement vendredi dans la station valaisanne, Sofia Goggia a devancé de 15/100es sa compatriote Federica Brignone, 2e et de 41/100es la Française Laura Gauché, 3e, qui décroche son premier podium en Coupe du monde. Pour Sofia Goggia, c'est la 22e victoire en Coupe du monde en carrière dont la 17e en descente. L'Italienne, 30 ans, se rapproche du petit Globe de la spécialité alors que deux descentes sont encore au programme. Elle compte en effet 580 points pour 401 à la Slovène Ilka Stuhec, sa dernière rivale et 9e seulement dimanche à Crans-Montana, et file vers un quatrième globe de cristal de la spécialité après ceux de 2018, 2021 et 2022. Programmé samedi, cette descente avait été reportée de 24 heures en raison du brouillard prenant la place d'un Super G qui aurait dû avoir lieu dimanche, mais reporté aussi. Il reste aux spécialistes de la vitesse deux descentes, le week-end prochain sur la piste norvégienne de Kvitfjell - qui ne figure habituellement pas au calendrier féminin -, puis lors des finales de Soldeu en Andorre. L'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a préféré faire l'impasse sur l'étape de Crans-Montana et s'entraîne en Norvège, caracole toujours en tête de la course au gros globe, avec 720 points d'avance sur la Slovaque Petra Vlhova. Avec 85 succès en Coupe du monde à seulement 27 ans, la skieuse du Colorado n'est plus qu'à une victoire du record historique de 86 succès du Suédois Ingemar Stenmark. (Belga)