Météo - Une matinée gelée, mais sous le soleil

Les maxima resteront légèrement négatifs en Ardenne alors qu'ils ne dépasseront pas 4 ou 5°C en plaine, voire 6°C dans l'ouest. Le vent de nord­-est sera modéré à assez fort sur la région côtière et sur les hauteurs ardennaises avec des rafales qui pourront atteindre 50 à 55 km/h; il renforcera donc la sensation de froid. Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel se dégagera partout et des gelées faibles à modérées seront observées avec des minima oscillant autour de 0° à la Côte, ­2°C dans l'intérieur, et jusqu'à ­6°C dans l'est. Le vent modéré de nord­-est, renforcera l'impression de froid. Lundi à l'aube, le ciel sera dégagé avec des gelées sur toutes les régions, excepté peut­ être en bord de mer. On conservera un temps ensoleillé les premières heures. Dès la mi­-journée, quelques nuages viendront s'échouer sur le pays, par l'est. Les maxima varieront entre 1°C en Hautes­ Fagnes et 7°C par endroits en Flandre, sous un vent généralement modéré de nord­ est. Mardi, les champs nuageux devraient être assez nombreux sur l'ouest du pays avec le risque d'une averse hivernale. Ailleurs, la nébulosité sera plus variable alors que le soleil s'imposera nettement sur le sud­ est. Les maxima oscilleront entre 0°C en Hautes­ Fagnes et 5 à 6°C en plaine. Mercredi, le ciel sera pratiquement dégagé avec des gelées généralisées en matinée et des maxima de 5 à 6°C en plaine. Jeudi, davantage de nuages bas pourraient revenir sur la moitié ouest du pays, mais le temps restera sec. (Belga)