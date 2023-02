NBA : Tatum offre une victoire à Boston sur les Sixers et Embiid, Denver dominé à Memphis

Tatum (18 points, 13 rebonds et six passes), peu en réussite avec son tir jusque-là (7/17 tentatives), a finalement surgi quand il le fallait pour donner la victoire à son équipe, qui a eu du mal à contenir l'homme fort des Sixers, Joel Embiid, auteur de 41 points, en vain. James Harden et Tobias Harris ont bien secondé le pivot camerounais avec respectivement 21 et 19 unités, mais ce fut insuffisant devant leur public. Joel Embiid a cru forcer la prolongation, en marquant depuis sa moitié de terrain d'un long tir improbable, mais c'était juste un peu trop tard pour battre le buzzer. Jaylen Brown, meilleur marqueur des Celtics, a ajouté 26 points dans ce match où six joueurs de Boston ont terminé à plus de 10 points. Avec ce succès, Boston conforte son avance en tête à l'Est. L'autre choc de la nuit opposant les deux meilleures équipes de la Conférence Ouest a vu les Memphis Grizzlies surclasser les Denver Nuggets 112-94. Le double MVP en titre Nikola Jokic, meilleur marqueur de son équipe, a été limité à 15 points dans une équipe de Denver qui a cruellement manqué d'adresse. Au contraire de Memphis où Ja Morant, qui a marqué 23 points et compilé sept rebonds et quatre passes. Les New York Knicks ont dominé les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 128-106 avec 28 points de Julius Randle et 25 autres de RJ Barrett. A Charlotte, les Hornets portés par les 21 points de Gordon Hayward ont battu Miami (108-103), malgré Tyler Herro (33 pts) et Jimmy Butler (28 pts). (Belga)