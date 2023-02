Nouveau le 1er mars - La liste des produits pouvant être achetés avec des éco-chèques s'étoffe

Il sera également possible de payer une place de stationnement ou un abonnement à un parc à vélos avec des éco-chèques. L'extension a été approuvée par le Conseil national du travail (CNT) qui comprend les partenaires sociaux. La liste actualisée des produits et services est contenue dans une nouvelle convention collective, laquelle prendra effet le 1er mars 2023. Jusqu'à présent, on pouvait déjà acheter de petits appareils électriques d'occasion (moins énergivores) avec des éco-chèques, mais pas une machine à laver ou une tondeuse à gazon, par exemple. A partir du mois prochain, cela sera possible pour tous les électros d'occasion à l'exclusion des appareils hybrides (ceux qui peuvent fonctionner aussi bien avec de l'électricité qu'au moyen de combustibles fossiles). De même, tous les produits portant un label FSC ou PEFC pourront également être achetés avec des éco-chèques, y compris ceux en bambou ou en caoutchouc naturel qui s'ajouteront aux objets en bois et en papier. (Belga)