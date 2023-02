Olivier Vandecasteele - Une veillée bruxelloise pour Olivier Vandecasteele

"Il y a un an qu'il est détenu sans raison valable", rappelle le beau-frère d'Olivier Vandecasteele, présent à la veillée bruxelloise. "368 jours déjà qu'il compte les minutes et les jours sans voir personne. Il nous a fallu longtemps pour comprendre qu'il n'était pas un prisonnier ordinaire mais un otage innocent dans un sale chantage. La Belgique voulait résoudre cette situation de manière légale, par un texte qui a été voté au parlement, mais l'opposition iranienne met des bâtons dans les roues de toutes les manières possibles depuis six mois", ajoute-t-il. Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce le 8 mars prochain, le gouvernement belge ne peut rien faire, poursuit le beau-frère d'Olivier Vandecasteele. "S'il y avait d'autres moyens pour faire pression sur l'Iran, le gouvernement les aurait utilisés depuis longtemps. Cela fait maintenant cinq semaines que la famille n'a aucune nouvelle. La question est de savoir dans quel état physique et mental nous allons le récupérer, et s'il s'en remettra un jour", indique-t-il encore. La famille du travailleur humanitaire exhorte enfin les autorités politiques et judiciaires à faire preuve du courage nécessaire pour obtenir sa libération. Des veillées de soutien sont organisées ce dimanche dans différents lieux de Belgique ainsi qu'à Lyon où Olivier Vandecasteele a travaillé. (Belga)