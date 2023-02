Pont aérien humanitaire de l'UE pour la Syrie: deux premiers atterrissages à Damas

Ces vols ne sont pas les premiers en provenance de pays européens en réponse à la catastrophe, mais bien les premiers du pont humanitaire de l'UE à atterrir à Damas, capitale du régime de Bachar el-Assad, isolé diplomatiquement et ciblé par des sanctions européennes. Ils font partie d'une série de transports affrétés depuis les stocks humanitaires de l'UE à Brindisi (Italie) et à Dubaï (Émirats arabes unis), à destination de zones contrôlées ou non par le gouvernement. Au total, le pont aérien humanitaire de l'UE pour la Syrie doit permettre de livrer 420 tonnes d'aide, dont 225 tonnes provenant des stocks humanitaires de l'UE, pour une valeur de 1,1 million d'euros. Depuis le séisme, plus de 200 avions d'aide humanitaire ont atterri dans les régions tenues par le gouvernement syrien, dont près de la moitié provenant des Émirats arabes unis, selon les autorités de ce pays. En outre, quinze pays de l'UE fournissent de l'aide en nature (tentes, lits, couvertures, chauffages, colis d'hygiène, générateurs, nourriture et médicaments) à la Syrie, depuis que cette dernière a activé le Mécanisme de protection civile de l'UE, deux jours après le séisme. La Belgique n'en fait pas partie, mais elle a débloqué quatre millions d'euros d'aide humanitaire pour ce pays et un million pour la Croix-Rouge internationale en Turquie et Syrie. Elle participe au Mécanisme par le biais d'une des cinq équipes médicales envoyées en Turquie, et qui ont déjà traité quelque 4.000 personnes jusqu'à présent. (Belga)