Timur Nikarkhoev s'incline face à l'ex-champion du monde allemand de boxe Robin Krasniqi

Malheureusement pour lui l'ancien champion du monde WBA et IBO qui veut le redevenir n'est pas apparu à court de compétition, et a pris les choses en main dès le deuxième round, faisant même vaciller son adversaire en enchaînant une gauche et une droite violentes. Nikarkhoev a cependant répliqué par des combinaisons rapides chaque fois qu'il le pouvait. Mais il a été solidement secoué dans les dernières secondes de la cinquième reprise, encaissant plusieurs séries au visage, et atteignant difficilement le gong. Cela sentait la fin et, effectivement, il n'a pas été autorisé à poursuivre le combat par le médecin de la soirée. Krasniqi, fou de joie, a dès lors été déclaré vainqueur par k.o technique, rapporte l'Augsburg Journal. (Belga)