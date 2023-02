WTA Merida - Une finale entre la qualifiée suédoise Peterson et l'Italienne Camila Giorgi au Mexique

Issue des qualifications, Rebecca Peterson, 140e mondiale, a écarté en demi-finales samedi l'Américaine de 21 ans, Caty McNally (WTA 92) 6-2, 6-7 (4/7), 6-4 et jouera en finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars contre Camila Giorgi. L'Italienne, 31 ans, 68e mondiale, a surpris la Tchèque Katerina Siniaková (N.4), 26 ans, 47e mondiale, dans l'autre demi-finale: 7-5, 7-6 (7/2). Giorgi n'aura pas perdu un set au Mexique pour pouvoir se hisser en finale, sa première sur le circuit depuis 2021 et sa victoire à Montréal. Pour sa dixième finale WTA, Camila Giorgi espère ajouter un 5e titre à son palmarès. Pour Rebecca Peterson, 27 ans, l'invitée surprise, qui fut 43e mondiale à son meilleur niveau en octobre 2019, il s'agit de sa troisième finale. La Suédoise a remporté les deux premiers, en 2019 précisément, à Nanchang et Tianjin. (Belga)