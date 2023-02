Bélarus: 19 ans de prison requis contre l'opposante en exil Tikhanovskaïa

Réfugiée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa, 40 ans, est visée par une dizaine d'accusations, notamment celles de haute trahison et de "conspiration en vue de prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle". Au cours d'une audience lundi dans un tribunal de Minsk, le parquet a requis contre elle 19 ans de prison, a rapporté l'agence de presse officielle bélarusse Belta. Une peine similaire a été requise contre une autre figure de l'opposition en exil, Pavel Latouchko, un ancien ministre de la Culture et ex-directeur du théâtre académique d'État bélarusse, a ajouté Belta. Pour trois autres alliés en exil de Mme Tikhanovskaïa - Maria Moroz, Olga Kovalkova et Sergueï Dylevski - jugés dans le cadre du même procès, le parquet a requis 12 ans de prison, selon la même source. Svetlana Tikhanovskaïa, qui s'était présentée à la présidentielle de 2020 au Bélarus à la place de son époux emprisonné Sergueï Tikhanovski, avait pendant la campagne réuni des foules à travers son pays, suscitant l'espoir d'un changement. Contrainte à l'exil, celle qui se présentait autrefois comme une simple mère au foyer est désormais le visage des forces démocratiques au Bélarus et l'ennemie d'un régime dont elle dénonce inlassablement les brutales exactions. Dans un entretien avec l'AFP en janvier, Mme Tikhanovskaïa a qualifié son procès de "farce" et de "vengeance personnelle" d'Alexandre Loukachenko contre celle qui a fait trembler son pouvoir en 2020. (Belga)