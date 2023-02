Brexit - Bruxelles et Londres ont un accord sur le protocole nord-irlandais

Une conférence de presse commune est prévue à 16h30, précise la Commission européenne. Le protocole règle la position spécifique de l'Irlande du Nord, territoire du Royaume-Uni collé à l'Irlande, depuis que le Royaume a officiellement quitté l'UE. Il visait à éviter toute frontière physique entre Irlande et Irlande du Nord, tout en protégeant le marché unique. En vertu de ce texte qui fait partie de l'accord de retrait, toute une série de contrôles sont déplacés vers la frontière maritime qui sépare l'île de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, tandis que ce territoire continue dans les faits de rester aligné sur les règles européennes en matière de marchandises, douane, aides d'Etat, etc. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen était à Windsor lundi pour finaliser un accord avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Une rencontre avec le roi Charles III est également prévue. Rishi Sunak est quant à lui attendu en fin d'après-midi à Westminster pour donner des explications aux parlementaires britanniques. Les observateurs attendent surtout la réaction du DUP, le parti unioniste nord-irlandais qui empêche depuis des mois la formation d'un gouvernement en Irlande du Nord, exigeant l'arrêt des contrôles douaniers post-Brexit sur les marchandises venant de Grande-Bretagne. (Belga)