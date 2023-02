Brexit - La FEB soulagée de la conclusion d'un accord sur le protocole nord-irlandais

Le protocole règle la position spécifique de l'Irlande du Nord, territoire du Royaume-Uni jouxtant l'Irlande, depuis que le Royaume a officiellement quitté l'UE. Il visait à éviter toute frontière physique entre Irlande et Irlande du Nord, tout en protégeant le marché unique. Les parties étaient toutefois en désaccord sur son application, faisant craindre des "actions unilatérales", selon les termes employés par la FEB. Celle-ci espère que le pire est évité et que l'accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni pourra continuer d'être appliqué, alors qu'il a "joué un rôle crucial pour la fluidité des échanges commerciaux entre les deux parties (...) ces deux dernières années", relève la fédération. "Une nouvelle escalade pourrait également compromettre la coopération future sur des questions essentielles pour la compétitivité des entreprises belges et britanniques", prévient-elle. La FEB mise également sur "l'application stricte des contrôles douaniers dans les ports et aéroports britanniques et des contrôles de conformité sur les produits importés de pays tiers, comme le prévoient le protocole et les modalités pratiques annoncés afin de protéger l'intégrité du marché unique européen et de garantir une concurrence loyale". (Belga)