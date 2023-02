Challenger Pro League : Dany Verlinden et Damien Broothaerts dans le staff à Virton

Les dirigeants virtonnais ont procédé à plusieurs remaniements dans leur staff se séparant aussi de Grégory Verheyden (video-analyste), Thomas Aupic (préparateur mental) et d'un de ses kinésithérapeutes. Ancien Diable Rouge et gardien du Club de Bruges de 1988 à 2004, Dany Verlinden, 59 ans, succède à Jeremy Dumesnil. Dany Verlinden a déjà été entraîneur des gardiens notamment au Club de Bruges, au Cercle de Bruges (de 2018 à mai dernier). Comme joueur, il a remporté cinq titres de champion de Belgique. Il était ensuite resté chez les Blauw en Zwart pour une première expérience en tant qu'entraîneur des gardiens (2004-2012) avant d'aller à l'étranger à Al Shabab en Arabie Saoudite (2012-2013) et au Club Africain de Tunis en Tunisie (2013-2014). Arnaud Scalco doit, lui, céder sa place à l'ancien sprinteur Damien Broothaerts, 39 ans, spécialiste sur les haies. Virton est lanterne rouge des playdowns en Challenger Pro League et menacé de relégation. Vendredi soir en effet, lors de la première journée de ces playdowns, le club s'est incliné 2-1 à Dender. Au début du mois, l'Excelsior Virton s'est séparé de son entraîneur Christian Bracconi. Le Français de 62 ans a été remplacé par José Jeunechamps, 55 ans, qui est assisté du Français Jérémy Taravel, 35 ans. (Belga)