Classement ATP : Une place de mieux pour Goffin, 40e, Gauthier Onclin devient 4e Belge

Zizou Bergs a perdu lui 5 rangs et recule à la 137e place alors que Joris De Loore, qui gagne trois positions, est 200e et se rapproche de son meilleur classement (174e en octobre 2016). Dans le haut du classement, malgré sa défaite en finale à Rio dimanche, Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, se rapproche du Serbe Novak Djokovic. L'Espagnol, 19 ans, est revenu à 200 points. Son bourreau dans la capitale argentine, Cameron Norrie en profite lui pour grappiller une place. Le Britannique, 27 ans, est désormais 12e mondial. Vainqueur à Doha, le Russe Daniil Medvedev gagne aussi une place. Il est désormais 7e et dépasse l'Espagnol Rafael Nadal, 8e, à cause aussi de Taylor Fritz qui progresse de deux places. L'Américain rejoint le top 5. Le Polonais Hubert Hurkacz, victorieux à Marseille, campe sur sa 11e place. Son finaliste, le Français Benjamin Bonzi gagne lui 15 places et grimpe au 45e rang. Finaliste à Doha, Andy Murray, ancien numéro 1 mondial, 35 ans, gagne 18 places pour remonter en 52e position. Dans le classement du double, Sander Gille (54e) et Joran Vliegen (55e) ont tous les deux perdus cinq places. (Belga)