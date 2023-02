Conflit israélo-palestinien - Un Américano-Israélien tué lors d'un attentat proche de Jéricho

Selon l'armée israélienne, l'incident a eu lieu à un point de passage sur la rive nord de la mer Morte. Selon les médias, l'auteur a pris la fuite en direction de la ville palestinienne de Jéricho. La victime aurait la double nationalité: israélienne et américaine. Le gouvernement américain a condamné la mort de leur concitoyen dans les territoires palestiniens et l'ont qualifiée d'assassinat. Il a également critiqué "l'effroyable assassinat" des deux frères israéliens dans la région de Naplouse, un peu plus au nord. Plus tôt dans la journée, Israël a annoncé avoir encore renforcé sa présence militaire en Cisjordanie à la suite des émeutes qui ont éclaté dans la région dimanche. Un Palestinien a été tué lors de celles-ci. Une centaine d'autres personnes ont été blessées. Washington a aussi désapprouvé l'incident: "Nous réprouvons la violence volontaire à grande échelle survenue après les crimes de la part des colons à l'égard des citoyens palestiniens." (Belga)