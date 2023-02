Coupe de Belgique : les demi-finales retour au programme mardi et jeudi

Mardi (20h45), Zulte Waregem tentera de renverser la vapeur derrières les Casernes même si les hommes de Mbaye Leye ne sont pas en position favorable après une défaite 1-2 face à Malines au match aller. Les troupes de Steven Dufour, qui avait dû suivre la partie depuis les tribunes, avaient remonté le but initial de Fadera pour Esseeve dès la 2e minute grâce à des réalisations de Storm (25e) et Mrabti (50e). Malines, vainqueur de la Coupe de Belgique à deux reprises (1987 et 2019, alors en D2), visera une 7e accession en finale. Ce serait la 4e pour Zulte Waregem vainqueur du trophée en 2006 et 2017. L'autre demi-finale opposera jeudi (20h45) l'Antwerp à l'Union St-Gilloise. Les Unionistes s'étaient imposés chez eux par le plus petit écart en fin de match - par Bart Nieuwkoop (84e) - et Karel Geraert, le mentor de l'Union, sait par expérience que la tâche sera plus qu'ardue au Bosuil. Les Anversois du Néerlandais Mark van Bommel tenteront de disputer une 5e finale de Coupe qu'ils ont remportée trois fois (1995, 1992 et 2020) alors que l'Union retrouverait ce plaisir pour la première fois depuis plus de 100 ans. Les Unionistes avaient remporté ses deux finales en 1913 et 1914. La finale de cette Coupe de Belgique aura lieu le 30 avril (14h30) au stade Roi Baudouin à Bruxelles pour y désigner le successeur de La Gantoise vainqueur l'an dernier aux tirs au but face à Anderlecht. (Belga)