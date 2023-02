Coupe du monde de basket : l'Argentine éliminée, Serbie ou Belgique dernier qualifié

Les Argentins ont en effet été battus en éliminatoires par la République dominicaine 79 à 75 dimanche. Pour la première fois depuis 1982, l'Argentine va ainsi manquer ce rendez-vous majeur. Les Argentins avaient été finalistes en 2002 et 2019 et demi-finalistes en 2006. Ils furent aussi champions olympiques à Athènes en 2004 et médaillés de bronze quatre ans plus tard à Pékin et quatrièmes encore en 2012 à Londres. Dans la zone Amérique, le Brésil a décroché sa qualification, en battant les États-Unis (83-76), qui avaient déjà leur billet en poche lors d'éliminatoires joués sans leurs cadres de NBA. La Serbie ou la Belgique sera le 32e et dernier qualifié. Il faudrait pour cela que les Belgian Lions s'imposent en soirée face à la Turquie (20h30) et que dans le même temps les Serbes soient surpris par la Grande-Bretagne (20h00). - Les qualifiés pour la Coupe du monde 2023 : Europe : Allemagne, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Slovénie ainsi que Serbie ou Belgique. Amérique : Brésil, Canada, États-Unis, Mexique, Porto-Rico, République dominicaine, Venezuela. Asie : Chine, Iran, Japon, Jordanie, Liban, Philippines Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande Afrique : Angola, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Soudan du Sud (Belga)