Drogues: Van Quickenborne veut des points de signalement anonyme dans tout le pays

A Anvers et dans le Limbourg, ces signalements peuvent se faire sur une ligne téléphonique gratuite ou via le formulaire d'un site internet de la police. Ils visent surtout les plantations de cannabis, les laboratoires de drogues synthétiques ou les fabriques clandestines de cigarettes. Selon la députée Open Vld Marianne Verhaert, le point de signalement du Limbourg a, entre son lancement en 2019 et la mi-octobre 2022, reçu 1.173 contacts, qui ont permis de découvrir 39 plantations et six labos clandestins. Celui d'Anvers existe depuis fin 2021. L'an dernier, il a reçu 271 signalements et 39 depuis le début de cette année. Selon le ministre de la Justice, "tous les citoyens de ce pays doivent pouvoir signaler anonymement des activités suspectes". Il envisage un point de signalement drogues par province, voire un point de signalement national. (Belga)