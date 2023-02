Invasion de l'Ukraine - L'UE prolonge pour un an ses sanctions contre le Bélarus

Ces sanctions sont prolongées jusqu'au 28 février 2024, a annoncé lundi le Conseil européen, instance qui représente les 27 Etats membres de l'UE. Une peine de 19 ans de prison a été requise lundi contre l'opposante bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa, jugée par contumace depuis janvier dans cette ex-république soviétique. Depuis août 2020, l'UE a imposé plusieurs séries de sanctions contre les responsables de la répression politique et des violations des droits humains au Bélarus. Le président Loukachenko et 194 autres personnalités proches du régime ont été interdits de séjour dans l'UE et leurs avoirs ont été gelés. En outre, 34 entités ont été sanctionnées et tout financement européen leur est interdit. Le Bélarus est également soumis à des sanctions économiques ciblées, notamment des restrictions dans le secteur financier, le commerce, les biens à double usage, les télécommunications, l'énergie, les transports. (Belga)