La décision de la Cour allemande sur la mort d'un demandeur d'asile vivement critiquée

"La plus haute instance du système judiciaire allemand a désormais, elle aussi, nié le meurtre et la consumation d'un être humain par des agents de police. Tout cela est en contradiction avec les faits et les preuves. La Cour considère même la victime comme l'auteur du crime", a écrit l'association "Break the Silence" dans un communiqué de presse publié lundi à Berlin. L'affaire avait précédemment été examinée par le tribunal régional supérieur de la ville de Naumbourg avant d'être transmise à la Cour constitutionnelle fédérale, une juridiction spéciale qui détermine si les décisions sont conformes à la législation du pays. Il s'agit du dernier recours au sein du système judiciaire allemand. Aucune des instances n'a su déterminer la cause de l'incendie et du décès du demandeur d'asile. Après deux procès, personne ne sait si ce dernier a mis le feu au matelas lui-même. Les autorités affirment que c'est le cas, bien qu'il ait été attaché au lit par les mains et par les pieds. Les militants de "Break the Silence" ont annoncé que l'association encouragerait la famille d'Oury Jalloh à porter le dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme En 2012, un officier de police a été condamné pour ne pas s'être assuré de la surveillance de l'homme, originaire de Sierra Leone. Dans un rapport de 300 pages, deux enquêteurs spéciaux ont déclaré avoir constaté de nombreuses erreurs de jugement de la part de la police et d'autres autorités. (Belga)