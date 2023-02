Le Bureau du parlement wallon ouvre une procédure disciplinaire contre le greffier

(Belga) Le Bureau du parlement wallon a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire contre le greffier de l'assemblée, Frédéric Janssens, suspendu depuis la mi-septembre après le dépôt de plaintes pour harcèlement et sa mise en cause dans l'explosion des dépenses de l'assemblée, a indiqué lundi Me Jean Bourtembourg, l'avocat du parlement régional.