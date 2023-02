Lutte contre le trafic de drogue: la ministre Verlinden en Équateur et en Colombie

La ministre Annelies Verlinden et la commissaire Ylva Johansson rencontreront les autorités équatoriennes et colombiennes pour discuter de la nécessité d'intensifier les efforts conjoints contre les groupes criminels. Elles visiteront également le port de Guayaquil, en Équateur. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, signera aussi au cours de sa visite un protocole de coopération avec l'Équateur en matière de lutte contre la criminalité organisée. Pour sa part, Mme Johansson annonce que l'Union européenne lancera un projet pilote avec la Colombie et Europol sur la coopération policière et l'échange d'informations. Dimanche, la police équatorienne a par ailleurs annoncé la saisie d'environ 8,8 tonnes de cocaïne dissimulée entre des bananes dans un conteneur à destination de la Belgique dans le port de Guayaquil. (Belga)