NBA : Damian Lillard auteur de 71 points face à Houston

Lilliard a aligné sur sa ligne de stats 22/38 au shoot dont un 13/22 à trois points, à un tir du record NBA détenu par Klay Thompson (Golden State). C'est sa meilleure performance en carrière et la huitième meilleure marque de l'histoire de la NBA. Seuls Wilt Chamberlain (cinq fois dont un record à 100 pts), Kobe Bryant (81 pts) et David Thompson (73) ont fait mieux. Plus tôt dans la saison, Donovan Mitchell (Cleveland) avait lui aussi marqué 71 points. Par ailleurs, Milwaukee a battu Phoenix (104-101), dans le remake de la finale 2021. La franchise du Wisconsin a ainsi signé une 14e victoire consécutive, sans Giannis Antetokounmpo, blessé au genou droit, lors du match précédent. Jrue Holiday a porté les Bucks avec ses 33 points (13/22 dont 4/9 à trois points). Pour Phoenix, Devin Booker a inscrit 24 pts. Nikola Jokic a lui marqué 40 points et Denver a gagné après prolongation face aux Clippers (134-124) ajoutant 17 rebonds et 10 passes décisives. C'est son 23e triple-double de la saison et c'est aussi la cinquième fois de la saison que Jokic atteint la barre des 40 pts (43 face à Washington, 41 contre Phoenix, 40 face à Charlotte et Sacramento, à chaque fois en décembre). Michael Porter s'est également montré avec Denver (29 pts). Pour les Clippers, Kawhi Leonard a marqué 33 pts. Cleveland a mis fin à la série de Toronto (118-93), invaincu depuis quatre matchs, avec 35 pts de Donovan Mitchell. Atlanta a battu Brooklyn (129-127) à la dernière seconde, sur un shoot de Trae Young (34 pts). Emmené par De'Aaron Fox (33 pts), Sacramento a dominé Oklahoma City (115-124).