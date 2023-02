Pour sa 378e semaine en tant que N.1 mondial, Djokovic de retour un mois après Melbourne

Le Serbe a assuré que la blessure à la cuisse qui l'a gêné à Melbourne, sans l'empêcher de remporter haut la main son 22e tournoi du Grand Chelem, était "guérie". À 35 ans, il a récupéré la première place mondiale et commencera à Dubaï sa 378e semaine à ce rang, record désormais absolu, hommes et femmes confondus, puisqu'il dépasse d'une unité l'Allemande Steffi Graf. "C'est surréaliste de se dire que j'ai passé autant de temps au sommet du classement ATP. Être comparé à quelqu'un comme Steffi Graff, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire, et d'autres grands noms de notre sport, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier", a expliqué "Djoko" en conférence de presse. Son refus du vaccin, toujours réaffirmé, pourrait cette année l'empêcher de jouer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, qui ont lieu dans la foulée de Dubaï, car les autorités américaines ont prolongé jusqu'en avril, l'obligation de vaccination pour les visiteurs étrangers. Djokovic arrive invaincu dans le Golfe après avoir gagné son tournoi de rentrée à Adelaïde puis l'Open d'Australie en se montrant plus dominateur que jamais. Il en est à douze victoires d'affilée. La tête de série N.2 à Dubaï est Andrei Rublev (5e mondial) mais le premier rival de Djokovic sera peut-être l'autre Russe Andrei Medvedev, vainqueur coup sur coup des tournois de Rotterdam et de Doha et en plein renouveau. Les deux hommes pourraient s'affronter en demi-finale. (Belga)