The Best FIFA Football Awards - Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois font partie du Team FIFA de l'année 2022

(Belga) Deux Diables Rouges, le gardien de but Thibaut Courtois (Real Madrid), qui n'a pourtant pas été élu meilleur gardien, et le meneur de jeu Kevin De Bruyne (Manchester City) figurent parmi les onze joueurs qui composent la meilleure équipe de l'année 2022 selon la fédération internationale de football. Elle a été révélée lundi soir lors du gala "The Best FIFA Football Awards" organisé à Paris.