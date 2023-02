The Best FIFA Football Awards - Lionel Messi est élu meilleur joueur FIFA 2022

L'Argentin de 35 ans qui a remporté sa première Coupe du monde le 18 décembre dernier au Qatar, a été préféré aux Français Karim Benzema (Real Madrid) et Kylian Mbappé (PSG), les deux autres finalistes. Lui-même joueur du Paris Saint-Germain, Messi, qui a remporté un record de 7 Ballons d'Or, décroche le trophée FIFA pour la 3e fois après 2009 et 2019. Il jouait à l'époque avec le FC Barcelone. Entre 2010 et 2015 le trophée FIFA était lié au Ballon d'Or et le capitaine de l'équipe d'Argentine l'obtenu à quatre reprises (2010, 2011, 2012 et 2015). Il succède au palmarès du Best FIFA au Polonais Roberto Lewandowski récompensé en 2020 et 2021. Le prix de la meilleure joueuse de l'année est revenue à l'Espagnole Alexia Putellas. (Belga)