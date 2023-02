WTA Merida : Un 4e succès sur le circuit pour Camila Giorgi

Giorgi, 31 ans, 68e mondiale, ajoute un 4e titre à son palmarès au terme d'une bataille de 2 heures et 23 minutes contre la Suédoise, issue des qualifications, 140e mondiale. Giorgi n'aura perdu qu'un set au Mexique pour retrouver une finale WTA, sa 10e, mais sa première sur le circuit depuis 2021 et sa victoire à Montréal. Pour Rebecca Peterson, 27 ans, l'invitée surprise, qui fut 43e mondiale à son meilleur niveau en octobre 2019, il s'agissait de sa troisième finale. La Suédoise a remporté les deux premiers, en 2019 précisément, à Nanchang et Tianjin. (Belga)