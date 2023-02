Christine Angot élue à l'Académie Goncourt

L'écrivaine Christine Angot a été élue mardi membre de l'Académie Goncourt, qui remet chaque année le plus prestigieux prix de la littérature française, a annoncé l'Académie sur Twitter.

Prix Médicis en 2021 pour son roman "Le Voyage dans l'Est", qui traite de la douleur liée à l'inceste, sujet de plusieurs de ses romans, elle va succéder à l'écrivain Patrick Rambaud, 76 ans, et siéger à la prochaine réunion de l'Académie Goncourt le 4 avril.

Personnalité parfois éruptive, adorée ou détestée pour ses interventions médiatiques, Christine Angot, 64 ans, exprime l'essentiel de sa vérité dans son œuvre, qu'elle commente peu mais fait découvrir lors de lectures publiques.

Une oeuvre centrée pour l'essentiel autour d'un événement raconté plusieurs fois dans ses romans: l'inceste et l'emprise qu'a exercée sur elle son père. Parmi eux, "Un amour impossible", "Une semaine de vacances", "L'inceste" et "Le Voyage dans l'Est".

Son côté éruptif s'exprime parfois dans des interventions télévisées, comme celle où elle lance à François Fillon, candidat à la présidentielle en 2017: "Vous ne reculez devant rien! Votre parole est malhonnête".

Un clash qui retient l'attention de Laurent Ruquier, qui lui confie le rôle de chroniqueuse dans l'émission "On n'est pas couché" sur France 2.

De son côté, Patrick Rambaud, qui cède son siège "en raison de son état de santé", devient membre honoraire (qui n'exerce plus la fonction mais en garde le titre, ndlr) de l'Académie Goncourt.

Prix Goncourt pour "La Bataille" (Grasset) en 1997, Patrick Rambaud était entré à l'Académie Goncourt en 2008, succédant à Daniel Boulanger.

Présidée par Didier Decoin depuis janvier 2020, l'Académie Goncourt compte dix jurés, dont désormais quatre femmes. Outre Christine Angot, figurent les écrivaines Camille Laurens (entrée en 2020), Paule Constant (depuis 2013) et Françoise Chandernagor (depuis 1995).