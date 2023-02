Christophe Muytjens n'est plus le directeur général de Liège basket

Christophe Muytjens occupait la fonction de directeur général depuis juillet 2018 après avoir oeuvré un an comme directeur commercial. "Pendant presque 5 saisons, il a oeuvré à maintenir le club en vie financièrement, traversant la PRJ (la procédure de réorganisation judiciaire, ndlr) demandée en 2019, concluant un accord de fusion avec le club de Ste Walburge et enfin, en concluant l'accord de reprise afin d'assurer la pérennité du RSW Liège Basket", précise le communiqué qui parle d'une séparation "d'un commun accord". Depuis la fin décembre, Liège Basket est aux mains d'un investisseur américain ?Ernie Cambo qui en est devenu le nouveau propriétaire avec ses sociétés d'agents de joueurs "Mickeal Sports Group" et son associé Pete Mickael et "CFP Investment Group" aux États-Unis. Liège Basket avait aussitôt retrouvé le Country Hall de Liège après un exil de près d'une année à Huy. Lionel Bosco a aussi dû céder sa place de coach, avec effet immédiat, à l'Américain Brad Greenberg. Liège a terminé avant-dernier de la première phase du championnat de Belgique de BNXT League avec 6 victoires en 18 matches et se retrouve en Elite Silver qui regroupe les clubs belges et néerlandais au-delà de la 5e place à l'issue de leur phase classique. (Belga)