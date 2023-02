Crise de l'accueil - Le port d'Anvers rejette lui aussi la proposition de pontons pour demandeurs d'asile

"Les règles de sécurité externes - en lien avec la proximité des installations Seveso et les règles internationales ISPS (International Ship & Port facility Security) - visent à éloigner autant que possible les personnes non autorisées de la zone portuaire", a expliqué De Ridder dans une réponse. "Le risque d'accidents est trop grand. Notre capitainerie a étudié cette option, après l'avoir déjà examinée dans le cadre de la migration de travail et de l'accueil des Ukrainiens touchés par la guerre. En raison de ce qui précède et de tous les problèmes opérationnels et hydriques, cette option a reçu un avis négatif", a poursuivi Mme De Ridder. L'échevine du port et présidente de la société portuaire a conclu que la proposition n'était pas réaliste "à une époque où la sûreté et la sécurité de nos ports exigent à juste titre beaucoup d'attention". "Créer de nouveaux abris encore et encore, c'est comme nettoyer avec le robinet ouvert", a-t-elle encore commenté. "Mme de Moor ferait mieux de travailler à une politique de retour adéquate." (Belga)