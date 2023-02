De la viande de poulet vendue chez Delhaize et Aldi rappelée pour présence de salmonelle

Les produits concernés sont des minis burgers de poulet, du haché de poulet, des calzones de poulet et des burgers de poulet. Les minis burgers de poulet, le haché de poulet et les calzones de poulet, vendus chez Delhaize, mentionnent le 1er mars comme date de péremption. Les burgers de poulet (2pc - 250g), vendus chez Aldi, ont également une date de péremption au 1er mars. L'ensemble de ces produits ont été commercialisés entre le 20 et le 28 février. Plukon Maasmechelen demande aux clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés pour qu'ils leur soient remboursés. (Belga)