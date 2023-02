Invasion de l'Ukraine - Poutine signe une loi suspendant le traité de désarmement nucléaire New Start

(Belga) Le président russe, Vladimir Poutine, a adopté une nouvelle loi qui suspend officiellement le traité New Start, a annoncé le Kremlin mardi. New Start est le dernier grand traité de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie.