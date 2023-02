La Belgique s'impose en amical en Hongrie en U16

Les joueurs de David Penneman ont d'emblée pris la maîtrise de la rencontre et pris le contrôle du ballon. Ils ont concrétisé à la 21e minute par le joueur du Club de Bruges Richmond Duah Fordjour après un débordement sur le flanc droit de Noah Matembo-Ntemo. Avec 9 remplacements à la mi-temps, les Diablotins ont connu une seconde période beaucoup plus délicate et ont subi le jeu. Les Hongrois ont bénéficié notamment de plusieurs coups francs bien placés mais n'ont jamais réussi à prendre en défaut le gardien Emile Doucoure qui avait remplacé Tijn Van Ingelgom. En fin de match, les Belges ont repris l'ascendant. Ils se sont toutefois montrés trop maladroits dans leurs derniers gestes pour faire croître leur avantage au marquoir. Une seconde rencontre entre les deux formations est programmée ce jeudi (11h00) toujours à Telki. (Belga)