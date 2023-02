Le cycliste italien Antonio Tiberi suspendu par Trek-Segafredo après avoir tué un chat

"Trek-Segafredo est entièrement d'accord avec l'amende et condamne l'acte répréhensible, qui constitue une violation nette du code de conduite de l'équipe", a ainsi réagi l'équipe américaine, après qu'Antonio Tiberi a été condamné à 4000 euros d'amende. D'après le Corriere della Serra, le coureur de 21 ans a tiré à la carabine sur un chat depuis son domicile à Saint-Marin. Tiberi aurait reconnu les faits, en se défendant d'avoir jamais eu l'intention de tuer l'animal. Son équipe a décidé de céder le montant du salaire retenu à une organisation de soutien à la cause animale. Elle a par ailleurs voulu "réitérer sa grande déception quant au comportement d'Antonio. L'équipe travaillera avec Antonio pour s'assurer qu'il s'éduque et attend de lui qu'il prenne les dispositions nécessaires pour devenir une meilleure personne." Le champion du monde junior du contre-la-montre 2019 s'est exprimé via un communiqué publié par son agence sur Instagram. "Je regrette profondément mes actes déplorables. J'en accepte les conséquences et la responsabilité", a-t-il exprimé. "J'ai décidé de faire un don financier basé sur les prix que je remporterai cette saison à des associations qui s'occupent de chats errants." (Belga)