Le purificateur d'eau britannique Aquature installe sa base européenne à Anvers

BlueChem est issu d'un partenariat public-privé à Anvers qui veut rendre le secteur chimique plus durable. Aquature explique utiliser de l'énergie renouvelable pour purifier l'eau ainsi que la bio-électrolyse. Sa technologie permet d'une part de développer de l'hydrogène et d'autre part de réutiliser du CO2 comme matière première pour les carburants synthétiques. Depuis Anvers, Aquature poursuivra ses recherches et démarrera des installations pilotes. L'entreprise souhaite principalement appliquer sa technologie dans l'industrie alimentaire et papetière, ainsi que dans l'agriculture. (Belga)