Le rapport de l'OMS concerne l'année 2020, nuance Frank Vandenbroucke

Selon ce rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) élaboré avec le Centre fédéral des Soins de Santé (KCE), la part de ménages belges qui ne peuvent plus payer des besoins fondamentaux, tels que la nourriture, le logement ou le chauffage, parce qu'ils doivent débourser pour leurs soins de santé est "parmi les plus élevées d'Europe occidentale". Près de 260.000 ménages en Belgique étaient dans ce cas en 2020 (dernière année statistique disponible), soit 5,2% de l'ensemble des ménages. Dans une réaction, le ministre a tenu à mettre en avant diverses mesures prises depuis son entrée en fonction, comme l'introduction d'un plafond supplémentaire de maximum à facturer ou la gratuité de la première séance de soins psychologiques de première ligne. "Tous ceux et toutes celles qui veulent se joindre à la lutte pour des soins de santé accessibles et financièrement abordables trouveront en moi un allié", a assuré le ministre. "Le combat en faveur de soins de santé abordables et pour l'égalité d'accès à ces soins n'est jamais terminé, c'est un combat de tous les jours. Car, qui sont toujours les premiers à récolter les fruits des investissements et des nouvelles politiques ? Ce sont les personnes aisées. J'ai donc la responsabilité de mener ce combat chaque jour, afin que non seulement ces personnes, mais aussi tous les membres de notre société, aient accès aux meilleurs soins, et puissent les payer", a-t-il conclu. (Belga)