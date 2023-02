Le Sporting Pelt bat Bocholt 25-28 en demi-finales aller

Le match retour aura lieu samedi à Bocholt, qui avait terminé 1er de la phase régulière. Le Sporting Pelt avait de son côté décroché le 4e et dernier billet pour le Final Four lors de la dernière journée de la phase classique. La seconde demi-finale aller opposera les clubs néerlandais de Limburg Lions et Aalsmeer. Les Lions sont tenants du titre. Les Néerlandais avaient battu Bocholt en finale l'année dernière. Bocholt détient le record de victoires avec cinq titres, conquis en 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020. (Belga)