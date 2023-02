L'Opera Ballet Vlaanderen conçoit une trompette naturelle selon les instructions de Wagner

Dans le troisième acte de "Tristan et Isolde" du compositeur allemand, l'arrivée du bateau d'Isolde est annoncée par une mélodie joyeuse à la trompette qui résonne depuis la scène latérale. Dans l'histoire, c'est un berger chargé de surveiller la mer qui joue cette courte mélopée. Wagner avait uniquement laissé des instructions dans sa partition, indiquant que la trompette devait avoir une sonorité proche d'un cor des Alpes et un pavillon en bois. Toutefois l'instrument n'était pas présent lors de la première de l'opéra, à Munich, en 1865 et il n'existe aucune preuve qu'une trompette telle qu'imaginée par Wagner ait jamais retenti lors des représentations. Un cor de chasse a été la plupart du temps utilisé pour interpréter cette mélodie. L'OBV a fait appel l'an dernier à un concepteur d'instruments spécialisé dans les trompettes historiques, Gunther Cogen. Ce dernier a travaillé en collaboration avec un spécialiste des clarinettes historiques, Daniël Vernooij. "C'est un projet vraiment passionnant. Même si ce passage (de l'opéra) semble être un détail, ça n'en était pas un pour Wagner. Il a donc cherché un son spécifique. Faire des recherches pour trouver ce son et le concrétiser était un fameux défi pour une institution comme la nôtre", souligne le directeur artiste de l'Opera Ballet Vlaanderen. Les spectateurs pourront découvrir cet instrument étonnant dès la première de "Tristan et Isolde" à l'OBV le 22 mars. (Belga)