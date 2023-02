Marta Bastianelli, lauréate à Dour: "Je veux profiter de ma dernière saison"

"Le Samyn n'est pas une course facile, le parcours est dur et il faisait froid", a commenté l'Italienne. "Je suis restée fixée sur le travail que je devais faire pour l'équipe. J'ai accéléré dans le dernier secteur pavé, avec Maria Confalonieri dans la roue. J'ai réussi à la devancer au sprint. Je confirme que 2023 est ma dernière saison et je suis très heureuse de m'imposer dans cette ultime campagne. J'ai gagné de très belles courses pendant ma carrière et je veux continuer dans cette voie cette année en gagnant encore, si possible. Mais, au fond de moi, je me dis que je ne veux pas plus. Je suis très heureuse dans mon équipe et je vais continuer à profiter de cette ambiance, en suivant mes sensations lors des prochaines courses". (Belga)