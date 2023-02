Naufrage en Italie: le bilan monte à 64 morts, trois passeurs interpellés

Après la découverte d'un nouveau corps sur une plage de la petite localité de Steccato, le bilan devrait encore s'alourdir, a précisé à l'AFP une porte-parole des pompiers de Crotone, toujours mobilisés dans les recherches de victimes en mer et le long des côtes de Calabre, la région formant le talon de la botte italienne. Selon l'agence européenne de garde-frontières Frontex, qui avait été la première à repérer le bateau samedi soir, quelque 200 personnes se trouvaient entassées à bord de l'embarcation partie d'Izmir en Turquie, tandis que les garde-côtes italiens ont donné le chiffre de 150 passagers. Seuls 79 survivants, originaires d'Afghanistan, du Pakistan, de Somalie et de Syrie, ont réchappé au naufrage survenu dimanche à l'aube alors que la mer était démontée. Les cercueils des victimes ont été exposés au PalaMilone, le complexe sportif de Crotone, une ville de près de 60.000 habitants, pour permettre au public de leur rendre hommage. Dans le cadre de l'enquête, trois présumés passeurs, deux Pakistanais et un Turc, ont été interpellés, a confirmé mardi à l'AFP un porte-parole des forces de police. Selon l'agence italienne AGI, ils sont soupçonnés d'avoir fait payer environ 8.000 euros à chaque migrant qu'ils ont embarqué. Plusieurs ONG, dont Médecins sans Frontières, ont dépêché des équipes sur place pour prendre en charge les survivants, parmi lesquels des enfants ayant vu leurs proches se noyer. Selon le ministère italien de l'Intérieur, près de 14.000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre environ 5.200 durant la même période l'an dernier et 4.200 en 2021. (Belga)