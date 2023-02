The Big Shift, le processus participatif de Vooruit, débouche sur 15 propositions

Conner Rousseau, le président de Vooruit, a lancé The Big Shift en 2021, avec pour objectif que les citoyens contribuent aux grandes lignes du programme du parti. Dans ce cadre, des débats ont été organisés à travers la Flandre. Ils ont abouti à la formulation de 15 propositions répondant à 15 défis sociétaux articulés autour de thèmes centraux : la sécurité, le climat, les soins, la prospérité et les jeunes. Sur ce dernier point, Vooruit plaide notamment pour une réforme de la carrière des enseignants et un allégement de leurs charges administratives. Il entend également promouvoir des formations pour les témoins de harcèlement. En matière de santé, le parti défend, entre autres, un régime de tiers payant avec chaque prestataire de soins, une extension des centres de santé communautaires et la suppression de la TVA sur les fruits et les légumes. Il souhaite également moderniser l'éducation sexuelle et à la rendre plus inclusive. Vooruit prône encore l'introduction d'un ticket unique pour tous les transports publics et la rénovation massive des habitations, avec un soutien aux communautés d'énergie. Il mise enfin sur des investissements massifs dans le logement social et la reconversion des logements vacants en logements à prix abordables. Certaines de ces propositions seront retravaillées et approfondies avant d'être soumises au vote lors du congrès de Vooruit prévu en juin à La Panne. (Belga)