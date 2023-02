Thibaut Vervoort quitte le team Antwerp en basket 3X3 et envisage de jouer en Chine

Thibaut Vervoort, 25 ans, ambitionne de jouer avec l'une des équipes de la ligue de 3X3 en CBA, l'Association chinoise de basket, la saison prochaine. "Il faut que je satisfasse encore aux tests médicaux et que je contrôle encore bien le contrat", a expliqué le joueur anversois, 25 ans, quatrième aussi avec l'équipe belge de 3X3 aux Jeux Olympiques de Tokyo et pour laquelle il reste à la disposition de Steve Ibens, le coach des 3X3 Lions, a-t-il encore précisé. "Une fois que mon visa sera en ordre et que la FIBA (la fédération internationale de basket) validera le transfert, l'aventure pourra vraiment commencer. Cette semaine, on aura déjà un premier stage de préparation. Je vais pouvoir m'entraîner avec des super joueurs de 3X3. Cela va me forcer à donner le meilleur de moi-même chaque jour pour devenir un meilleur joueur de 3X3 encore. Pour Nick Celis, à l'initiative de cette équipe anversoise de 3X3, reconnaît que c'est un coup dur et envisage un renfort à court terme pour élargir le noyau, "même si avec Dennis Donkor, Caspar Augustijnen, Bryan De Valck et moi-même, nous avons les qualités suffisantes pour rester dans le circuit du World Tour", a expliqué Celis, 34 ans, dans le communiqué de Basketbal Vlaanderen. (Belga)