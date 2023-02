Un milliardaire américain fait don de 1,9 milliard de dollars au parc du musée où il vit

Le don sera versé à la Fondation Glenstone, qui gère le domaine artistique du Maryland que M. Rales et son épouse Emily ont fondé en 2006 et où ils vivent encore aujourd'hui. Il est situé à environ 24 kilomètres de la capitale américaine, Washington. Grâce à cet argent, la fondation dispose désormais de 4,6 milliards de dollars d'actifs. Ce chiffre est comparable à celui du Metropolitan Museum of Art de New York. Ce musée attirait jusqu'à 6 millions de visiteurs par an avant la pandémie de coronavirus, tandis que Glenstone a reçu 10.000 visiteurs au cours de ses sept premières années. En 2018, la capacité a été augmentée pour accueillir plus de 100.000 personnes. Mitchell Rales, 66 ans, a fondé le conglomérat industriel Danaher avec son frère Steven. Sa fortune s'élève à 6,8 milliards de dollars, selon l'indice des milliardaires de Bloomberg. La donation aidera évidemment le musée. Elle soulève cependant également des questions sur les bénéfices personnels et les avantages fiscaux dont bénéficient les fondateurs et sur la question de savoir s'ils l'emportent sur l'intérêt public. (Belga)