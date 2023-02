Une momie de 600 à 800 ans découverte dans le sac d'un ancien livreur au Pérou

Le ministère de la Culture a indiqué que "le bien culturel préhispanique", estimé entre "600 et 800 ans", a été identifié comme celui d'"un individu mâle adulte momifié, vraisemblablement originaire de la partie orientale de Puno", région des Andes péruviennes, à environ 1.300 kilomètres au sud-est de Lima. La police a découvert la momie recroquevillée lors d'un contrôle samedi dans un parc de Puno. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Julio Cesar Bermejo explique à un journaliste local que la momie, "affectueusement" prénommée "Juanita", était conservée depuis "presque 30 ans" dans sa maison familiale. Selon lui, elle avait été récupérée par son père auprès d'un policier qui lui devait de l'argent. "À la maison, elle est dans ma chambre, elle dort avec moi. Je prends soin d'elle, je la garde, elle est comme ma petite amie spirituelle", a ajouté le jeune homme. Cependant, selon le Ministère de la Culture, "ce n'est pas Juanita, c'est Juan", expliquant qu'après analyse rapide de la boîte crânienne, il s'agirait du corps d'un homme d'au moins 45 ans. Julio Cesar Bermejo a nié avoir voulu vendre la momie, et a affirmé la transporter dans son sac à dos isotherme pour la montrer à ses "amis" avant d'en faire don à un musée de la région. Le ministère de la Culture a "immédiatement ordonné la saisie" des restes momifiés "afin de protéger et de préserver le patrimoine." (Belga)