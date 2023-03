Accident de train en Grèce - Accident de train en Grèce: au moins 26 morts et 85 blessés

"Au moins 26 personnes ont été retrouvées mortes jusqu'à présent", a annoncé un porte-parole des pompiers grecs lors d'une conférence de presse, en précisant que l'opération de secours était toujours en cours. "85 personnes ont été blessées et transportées dans les hôpitaux des environs", a-t-il ajouté. Le porte-parole a confirmé que trois wagons ont déraillé au niveau de la ville de Larissa, dans le centre du pays, après la collision entre un train de marchandises et un autre convoi transportant 350 passagers. L'un des wagons a pris feu et plusieurs personnes se sont retrouvées piégées, selon la chaîne de télévision publique Ert. Sur la chaîne de télévision Skai, Kostas Agorastos, le gouverneur de la région, a déclaré que "plus de 250 passagers ont été transférés en bus à Thessalonique". "Malheureusement le nombre de blessés et de morts risque d'être élevé", a-t-il poursuivi. Une réunion de crise du gouvernement a été organisée. "Nous avons vécu quelque chose de très choquant", a déclaré Lazos, un passager interrogé par le journal Protothema. "Je ne suis pas blessé mais je suis taché du sang des autres personnes qui ont été blessés à côté de moi", a-t-il dit. Les deux hôpitaux de la région de Larissa ont été réquisitionnés pour accueillir les nombreux blessés, selon le média local Onlarissa. (Belga)