Asile et migration - Naufrage en Italie: le bilan monte à 67 morts

Parti la semaine dernière d'Izmir en Turquie, le bateau surchargé a fait naufrage lors d'une tempête juste avant d'atteindre la côte calabraise. Les équipes de secours continuent à chercher les cadavres des autres victimes le long des côtes. Ce nouveau naufrage a relancé, en Italie et dans le reste de l'Europe, le débat sur la façon d'aborder la crise migratoire. Le journal La Repubblica titrait mercredi: "Personne n'a voulu les sauver". L'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, a indiqué qu'un de ses avions de patrouille avait repéré samedi soir un bateau à plus de 40 nautiques des côtes italiennes. Deux patrouilleurs ont été déployés mais ont été contraints de rentrer au port en raison de la mer houleuse. Ce n'est que dimanche matin qu'un appel de détresse a été reçu, entraînant le déploiement des Carabiniers et de garde-côtes. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, le bateau avait déjà coulé. Mercredi, des survivants pleuraient sur les cercueils de leurs proches dans un palais des sports transformé en chapelle ardente à Crotone. Des proches des survivants et des victimes sont également arrivés sur place après un voyage depuis leurs pays d'origine pour récupérer les dépouilles. Une quinzaine de mineurs figurent à ce stade parmi les victimes. Quelque 80 passagers ont survécu, originaires d'Afghanistan, du Pakistan, de Somalie et de Syrie, mais d'autres sont encore portés disparus. (Belga)